أوكرانيا تدعو دول أوروبا لإنشاء محكمة جريمة العدوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 08:25 مساءً - دعا الرئيس الاوكراني ، دول أوروبا إلى المساعدة في إنشاء محكمة لمحاكمة القيادة الروسية على ما وصفه بـ"جريمة العدوان"، قائلاً "أدعوكم جميعًا، أحزابكم ودولكم إلى دعم هذا العمل بشكل فعال .. يجب أن تبدأ المحكمة العمل"، وذلك في كلمته التي ألقاها أمام البرلمان الأوروبي عبر الفيديو بعد حصول الشعب الأوكراني على جائزة "ساخاروف" السنوية لحرية الفكر.

كانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قد أعلنت في وقت سابق أنه لا يوجد أحد يستحق هذه الجائزة مثل الشعب الأوكراني، وذلك في حدث أقيم وحضره ممثلون عن المجتمع الأوكراني لتسلم الجائزة نيابة عن الشعب، وسميت الجائزة على اسم المعارض السوفيتي الراحل أندريه ساخاروف - وتمنح سنويًا منذ عام 1988 لمدافعين عن حقوق الإنسان سواء كانوا أفرادا أو منظمات.