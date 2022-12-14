واشنطن: الشركات الأمريكية مهتمة بالتوسع فى إفريقيا.. وسنزيد حجم الاستثمار

وأضافت ريموندو، فى كلمتها بمنتدى الأعمال "الإفريقى الأمريكى"، أننا مهتمون بالمناطق التجارية الحرة فى إفريقيا، وسنزيد الاستثمار فى قطاعات رئيسية بالمنطقة.
كما أكدت أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يدعم انخراط شركات أمريكية فى القارة السمراء، مضيفة أنه سيتم تخصيص مليارات الدولارات للتعاون مع إفريقيا.
يشار إلى أن منتدى الأعمال الإفريقى الأمريكى يهدف إلى تطوير علاقات ثنائية الاتجاه لدعم التجارة والاستثمارات الأمريكية الإفريقية، بما يحقق الفائدة المشتركة والمتبادلة بينهما، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
ويشارك فى اجتماعات منتدى الأعمال الأمريكى الإفريقى قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية ورئيس الولايات المتحدة، وكبار رجال الأعمال الأمريكيين والأفارقة، ورؤساء مؤسسات صناعية أمريكية وإفريقية كبرى.
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