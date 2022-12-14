العالم اليوم - بث مباشر .. المغرب ضد فرنسا في معركة حاسمة

- مدرب المغرب وليد الركراكي يعتمد على 5 مدافعين هم: أكرد - سايس - حكيمي - مزراوي - الياميق.

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غرد على حسابه بالقول: "نحن جميعا خلف الأزرق من أجل الفوز".

- ما تزال الجماهير الفرنسية والمغربية تتوافد على استاد البيت.

- وصلت حافلتا المنتخبين إلى الملعب.

- ضمت تشكيلة المغرب: بونو - أكرد - سايس - حكيمي - مزراوي - أمرابط - أوناحي - الياميق - زياش - بوفال - النصيري.

- ضمت تشكيلة فرنسا: لوريس - كوندي - فاران - كوناتي - هيرنانديز - غريزمان - تشواميني - فوفانا - ديمبيلي - جيرو - مبابي.

بعد تأهلهما للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذه الأيام، سيتقابل منتخبا أسود الأطلس والديوك، اليوم الأربعاء، للمرة 12 في تاريخهما.

وكان المغرب تأهل للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور، وذلك بعد الفوز على منتخب البرتغال بهدف أحرزه النجم يوسف النصيري قرب نهاية الشوط الأول من المباراة، التي جرت أمس السبت على استاد الثمامة في الدوحة.

أما فرنسا، فتواصل حملة الدفاع عن اللقب بقوة، ووصلت إلى هذا الدور بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة"، في مباراة مثيرة للغاية.

في الجهة المقابلة، تأهلت الأرجنتين لملاقاة كرواتيا، بعد فوز الأولى على هولندا بركلات الترجيح، وكذلك فوز كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح أيضا.

اللافت هو أن منتخبين من المجموعة الخامسة، هما المغرب وكرواتيا، تأهلا لهذا الدور، بشكل غير متوقع ولم يكن مرجحا وصولهما لهذا الدور، خصوصا وأنهما واجها عددا من المنتخبات القوية التي أشارت معظم التوقعات إلى وصولهما إلى الدور نصف النهائي، مثل منتخبات بلجيكا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال.

كل المواجهات السابقة بين المغرب وفرنسا

على أي حال، يبدو أن التاريخ الكروي حافل بين المغرب وفرنسا، إذ سبق لهما أن التقيا 11 مرة، منها 5 لقاءات رسمية، وكان الفوز حليف الديوك في أكثر اللقاءات.

وفي اللقاءات هذه فازت فرنسا على المغرب 7 مرات وتعادلا 3 مرات، بينما فاز المغرب مرة واحدة.