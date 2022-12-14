العالم اليوم - قبيل مواجهة فرنسا وأسود الأطلس.. ماكرون يغرد

انتم الان تتابعون خبر قبيل مواجهة فرنسا وأسود الأطلس.. ماكرون يغرد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 08:18 مساءً - غرّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، قبيل مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي مونديال قطر التي يحضرها شخصيا.

وقال ماكرون في تغريدة عبر "تويتر": "نحن جميعا خلف الأزرق (صفة لمنتخب فرنسا) من أجل الفوز، بدون أن ننسى أن الرياضة تجمعنا قبل كل شيء، في إطار الاحترام والصداقة بين الدولتين (المغرب وفرنسا)".

وكان الرئيس الفرنسي أعلن قبل أيام أنه يعتزم التوجه إلى قطر لمؤازرة "الديوك" أمام "أسود الأطلس" في نصف نهائي كأس العالم.