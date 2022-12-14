العالم اليوم - مخزونات النفط في أميركا ترتفع بنحو 10 ملايين برميل في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 08:18 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة قد ارتفعت الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام بواقع 10.2 مليون برميل الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر، إلى 424.1 مليون برميل، في ارتفاع كبير عن توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 3.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 426 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وأفادت الإدارة بأن معدل تشغيل مصافي الخام زاد 3.3 بالمئة في ذلك الأسبوع.

وفيما يتعلق بمخزونات البنزين، قالت الإدارة إنها قد زادت بواقع 4.5 ميون برميل الأسبوع الماضي إلى 223.6 مليون، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 2.7 مليون برميل فقط.

كما أفادت بيانات الإدارة بأن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 120.2 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادتها 2.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت الأسبوع الماضي بواقع 31 ألف برميل يوميا.

وذكرت مصادر في السوق لرويترز، نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي في 7 ديسمبر أن مخزونات النفط الخام الأميركية قد انخفضت في الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.4 مليون برميل.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 5.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.6 ملايين برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت خلال التداولات، الأربعاء، على الرغم من البيانات التي أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركي، وبسبب توقعات "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب على النفط على مدى العام المقبل.