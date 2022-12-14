وزير الخارجية الأمريكي: نحتاج لشراكات حقيقية مع إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن أولويات بلاده في القمة الأمريكية الإفريقية هو النمو العادل للاقتصاد وبشكل مستدام، والتشجيع على هذا النوع من الاستثمار؛ لأنه الطريق الحقيقي لتحقيق النمو.

وأضاف "بلينكن" خلال كلمته في منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي: إننا نحتاج إلى شراكات حقيقية مع الدول الإفريقية، وهذا هو أساس استراتيجية الإدارة الأمريكية، وطريقة عمل منظمة تحديات الألفية.

وتابع: بسبب جهود الإفريقية للنهوض بدولها، فإن الحكومات أيضًا تقدم تمويلًا وتساعد على تنفيذ هذه الشراكة، للمساهمة في تغير حقيقي بالعلاقات مثل التي نراها اليوم، وفتح المجال لإفريقيا.