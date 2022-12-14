العالم اليوم - السلطات تبحث بفزع عن رجل "بلا معطف" في بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر السلطات تبحث بفزع عن رجل "بلا معطف" في بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 07:20 مساءً - نشرت السلطات البريطانية صورا لرجل فقدت آثاره منذ أيام، ويظهر فيها يسير ليلا دون معطف في بريطانيا، رغم أن الأجواء كانت شديدة البرودة إلى درجة التجمد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، نقلا عن الشرطة البريطانية أن هناك قلقا متزايدا حيال مصير رودريغو فالكون الذي اختفى.

وأضافت الشرطة أنه تم إصدار تحذير أصفر في معظم أنحاء اسكتلندا بشأنه.

وشوهد الشاب البالغ (33 عاما) للمرة الأخيرة يسير عند الساعة الثالثة و10 دقائق فجر الأحد الماضي في بلدة أفيمور الاسكتلندية.

وتظهر صور نشرتها الشرطة البريطانية الشاب يسير وحده في الشارع، وكان يرتدي فقط سترة حمراء اللون ذات كم طويل.

وشهدت اسكتلندا في الأيام الماضية درجات حرارة قياسية في انخفاضها منذ فبراير 2021، وصلت في بعض المناطق إلى 15 درجة تحت الصفر.

وتقول الشرطة البريطانية إنها مستمرة في البحث عن الرجل ونشرت صور كاميرات المراقبة للرجل الليلة الماضية، طلبا من الجمهور للمساعدة في العثور عليه.

وقال كبير المفتشين في منطقة جنوب هايلاند، شمالي اسكتلندا، ألاسدير ماكليود: "مع مضي الوقت، نشعر بقلق متزايد بشأن رودريغو".

وأضاف أنه من الواضح من الاستجابة التي تلقتها السلطات أن هناك اهتماما كبيرا من المجتمع بشأن صحة الشاب.

ولفت إلى أن ضباطا محليين ومتخصصين في البحث يواصلون عمليات البحث عن رودريغو.