العالم اليوم - الشرطة الفرنسية والمغربية تتوقعان نتيجة "القمة المصيرية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 07:20 مساءً - كشفت الشرطة الفرنسية ونظيرتها المغربية توقعاتهما بشأن نتيجة "القمة المصيرية" التي تجمع منتخبي البلدين، مساء اليوم الأربعاء، لحساب نصف نهائي كأس العالم 2022.

ونشرت الشرطة الفرنسية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، منشورا قالت فيه: "الزملاء المغاربة الأعزاء، ما هي توقعاتكم لمباراة هذه الليلة؟"

وأضافت: "هنا، نتخيل أن النتيجة ستكون 3-1 لصالح فرنسا"، وتابعت: "أيها المشجعون، احترموا بعضكم البعض واحتفلوا بفوز فريقكم بروح رياضية دون تجاوزات".

رد الشرطة المغربية لم يتأخر عبر صفحتها الرسمية، حيث قالت: "الزملاء الفرنسيون الأعزاء، معكم حق.. سيكون هناك فارق هدفين.. النتيجة ستكون 2-0 لصالح المغرب".

ويسعى منتخب "الديوك" إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بقوة، بعدما وصلوا لهذا الدور عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي.

فيما يمني "أسود الأطلس" النفس بمواصلة كتابة التاريخ والمرور إلى نهائي المونديال، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور.

ما توقعات الكمبيوتر؟

كشف موقع "ذا أناليست" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، عن توقعاته بشأن هذه المواجهة، حيث قال إن نسبة فوز فرنسا تصل إلى نحو 64.3 في المئة، مقابل نحو 13 في المئة لـ"أسود الأطلس".

أما نسبة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين والمرور للوقت الإضافي فهي 22.7 في المئة.

توقعات "غوغل" لم تختلف هي الأخرى، حيث منحت نسبة 62 في المئة لفرنسا و14 في المئة للمغرب.

كما رجح "الباندا سهيل" الشهير فوز "الديوك" ومرورهم إلى نهائي "مونديال 2022".