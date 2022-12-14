الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا

الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيااعلنت الخارجية البريطانية انها طلبت من الصين سحب، 6 من دبلوماسييها، بمن فيهم قنصلها العام في مانشستر، بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهر من هونغ كونغ مؤيد للديموقراطية.

وحسب وكالة تاس الروسية قال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، إن المبعوثين الستة غادروا بريطانيا بدلا من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب من قبل الشرطة بشأن حادثة أكتوبر، بعد أن كانت لندن قد حددت اليوم الأربعاء موعدا نهائيا لرحيلهم.

وقال كليفرلي في بيان على "تويتر": "لقد شاهدنا جميعا مقطع الفيديو المزعج للحادث أمام القنصلية الصينية في مانشستر. وردا على ذلك، أطلقنا عملية تستند إلى التزامنا بسيادة القانون. حيث أطلقت شرطة مانشستر الكبرى تحقيقا، وكجزء من ذلك طالبنا بسحب ستة مسؤولين صينيين من الحصانة الدبلوماسية، حتى يمكن استجوابهم، وأبلغنا السفارة الصينية وحددنا موعدا نهائيا انتهى اليوم، موضحين أننا ننتظر تحركا من الجانب الصيني، وردا على ذلك بناء على طلبنا، استدعت الحكومة الصينية هؤلاء المسؤولين من بريطانيا، بما في ذلك القنصل العام".