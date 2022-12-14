بلينكن: القمة الأمريكية الإفريقية تهدف لزيادة الثقة والتعاون بين الجانبين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن القمة الأفريقية الأمريكية المنعقدة فى واشنطن تهدف لزيادة الثقة والتعاون بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية على أساس تحقيق النمو المستدام فى القارة السمراء.





وأضاف "بلينكن"، فى كلمته فى افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الأمريكى الإفريقى فى دورته الثانية فى واشنطن، أن بلاده تشجع الاستثمار فى أفريقيا لتحقيق النمو، مؤكدا أنه من الضرورى العمل كشركاء مع الدول الإفريقية والتعاون فى كافة المجالات وهذا يعد جزءً من الاستراتيجية الأمريكية المعدة للتعاون مع القارة السمراء.

وأوضح أن بلاده ستقدم تمويلا ضخما تساعد فيه على تنفيذ بعض الخطط والمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة فى إفريقيا لخلق تغيير حقيقى من أجل شراكة طويلة الأجل مع الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستفتح الطريق أمام إفريقيا لمستقبل أفضل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستجد طرقا لتطوير التعاون.