بلينكن: القمة الأمريكية الإفريقية تهدف لزيادة الثقة والتعاون بين الجانبين

وأضاف "بلينكن"، فى كلمته فى افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الأمريكى الإفريقى فى دورته الثانية فى واشنطن، أن بلاده تشجع الاستثمار فى أفريقيا لتحقيق النمو، مؤكدا أنه من الضرورى العمل كشركاء مع الدول الإفريقية والتعاون فى كافة المجالات وهذا يعد جزءً من الاستراتيجية الأمريكية المعدة للتعاون مع القارة السمراء.
وأوضح أن بلاده ستقدم تمويلا ضخما تساعد فيه على تنفيذ بعض الخطط والمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة فى إفريقيا لخلق تغيير حقيقى من أجل شراكة طويلة الأجل مع الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستفتح الطريق أمام إفريقيا لمستقبل أفضل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستجد طرقا لتطوير التعاون.
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