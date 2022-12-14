العالم اليوم - تركيا.. حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول وحرمانه من السياسة

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول وحرمانه من السياسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - قضت محكمة تركية، الأربعاء، بسجن رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حوالى ثلاث سنوات بعد إدانته في تهمة "إهانة" مسؤولين.

وتعني هذه التهمة عمليا منع أكرم إمام أوغلو من ممارسة السياسة.

وأكد محاميه بأنه سيستأنف الحكم، وهو مما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية، وفق "فرانس برس".

لكن بات مستبعدا أن يخوض إمام أوغلو الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وينتمي رئيس بلدية إسطنبول إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، ويحظى بشعبية كبيرة.