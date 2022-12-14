جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، اجتماعات منتدى الأعمال "الأمريكى- الإفريقى" تحت شعار "الشراكة من أجل مستقبل مزدهر وصلب لإفريقيا"، وذلك فى صلب أعمال القمة الأمريكية الإفريقية التى بدأت أعمالها أمس.





ويهدف منتدى الأعمال الإفريقى الأمريكى إلى تطوير علاقات ثنائية الاتجاه لدعم التجارة والاستثمارات الأمريكية الإفريقية، بما يحقق الفائدة المشتركة والمتبادلة بينهما، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية". ويشارك فى اجتماعات منتدى الأعمال الأمريكى الإفريقى قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية ورئيس الولايات المتحدة، وكبار رجال الأعمال الأمريكيين والأفارقة، ورؤساء مؤسسات صناعية أمريكية وإفريقية كبرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق اجتماعات منتدى الأعمال «الأمريكى- الإفريقى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.