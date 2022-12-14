العالم اليوم - هل تتغير مهارات المدير في العمل مع مرور الوقت؟

انتم الان تتابعون خبر هل تتغير مهارات المدير في العمل مع مرور الوقت؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - في أحدث التوصيات المتعلقة بالعمل، يوصي الخبراء بثلاث سمات جديدة يجب أن يتمتع بها أيّ مدير في مكان العمل، تختلف عن المعايير المهنية التي كان يتم التركيز عليها في السابق.. وهي التكيّف، والذكاء العاطفي، والتواضع.

لم تعد سمات الموثوقية والكفاءة والخبرات المهنية العالية وحدها التي تجعل من الإنسان قائدا ناجحا، بل يوصي الخبراء في الآونة الأخيرة بثلاث مهارات ضرورية للمُقبلين على تولي مناصب إدارية.

وأكد الخبراء أن مهارات التكيف والذكاء العاطفي والتواضع سماتٌ يستطيع المدير من خلالها تجاوز الأوقات المضطربة والصعبة، كما يرى أن السمات العاطفية تتوفر لدى النساء أكثر من الرجال، وأشاروا إلى أنها كانت تُعَدّ في السابق سماتٍ غيرَ ضرورية.

فالقدرة على التكيف، التي تبدأ بتحديد إشارات التغيير وجمع بيانات كافية ووضع خطط جديدة، تعتمد بشكل أساسي على سمة التواضع، الذي يدفع المدير للاعتراف بالخطأ وإعادة النظر بالخطط القديمة أو استبدالها وعدم التشبث بها.

أما المهارة الثانية التي يوصي بها الخبراء فهي "حل المشكلات السياقية"، والقدرة على تصغير البيانات ودمجها، وهذه المهارة لا تكفي فقط لحل العقبات المهنية بل لوضع أفكار مستقبلية ملهمة أيضا.

ويختتم الخبراء توصياتهم بمهارة "التعاطف"، الذي قد يبدو ألا علاقة لها بالمجالات المهنية، إلا أنها تسمح للمديرين بفهم الآخرين بشكل أفضل وتقدير احتياجاتهم ووجهات نظرهم المختلفة مما يساعد على تحقيق الأهداف وتطويرها.