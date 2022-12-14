عاجل- مصرع 4 مهاجرين غرقا فى حادث المانش

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، عن أسفه بسبب وفيات حادث بحر المانش.
وكانت فرق الإنقاذ البريطانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، وقوع حادث بحرى فى القنال الإنجليزى أسفر عن وجود قتلى فى غرق قارب مهاجرين.
وقالت فرق الإنقاذ البريطانية، إن هناك عملية إنقاذ واسعة قبالة سواحل كنت، لبلاغ بغرق قوارب مهاجرين قادمة من فرنسا.
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