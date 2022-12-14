زيلينسكى يلتقى قادة عسكريين لبحث ضمان أمن الحدود

جدة - نرمين السيد - وكان زيلينسكى قد اعترف فى وقت سابق، بأن قواته تواجه مصاعب فى عدة محاور، مشيرا إلى أن أكثر قطاعات الجبهة سخونة وألما لقوات كييف فى الوقت الحالى، هو محور أرتيموفسك وسوليدار فى دونيتسك.

وأعلنت كييف أن حصيلة قتلى جنودها فى الحرب حتى اللحظة بلغت أكثر من 10 آلاف جندى، إلا أن تقارير أوروبية آخرى أكدت أن خسائرها وصلت إلى 100 ألف جندى.