الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا من مناطق متفرقة بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال 13 فلسطينيا، من بينهم طفل "11 عامًا" وطالبان، من أنحاء متفرقة بمحافظة الخليل الواقعة فى جنوب الضفة، فيما تم اعتقال أربعة من محافظة "نابلس" بشمال الضفة.

وفى القدس المحتلة، قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة من بلدة "بدو" الواقعة خارج جدار الفصل العنصرى.

ومن طولكرم وقلقيلية المتجاورتين، بشمال غرب الضفة الغربية، جرى اعتقال الأسير المحرر محمد حسان خلف "32 عاما"، واثنين آخرين.

وفى جنين شمالا، تم اعتقال ثلاثة، من بينهم اثنان لدى مرورهما بأحد الحواجز، فيما تم اعتقال مسعف ميدانى يدعى أحمد العجورى من بلدة "المغيّر" على أطراف محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية.

يشار إلى أن سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين وذويهم أو استجوابهم، هى سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين.