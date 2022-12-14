روسيا: لم نتلق اقتراحا لوقف إطلاق النار..والباتريوت سيكون هدفا مشروعا بكييف

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن صواريخ "الباتريوت" ستكون هدفا مشروعا بأوكرانيا.

وكان مسؤولون فى الإدارة الأمريكية، قد أعلنوا اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أصبحت مستعدة لتلبية طلب كييف لتزويد الجيش الأوكرانى ببطارية صواريخ "باتريوت".

جاء ذلك بعدما دعا الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، العواصم الغربية إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوى حديثة من أجل التصدى للضربات الروسية المكثّفة، التى ارتفعت وتيرتها منذ أكتوبر الماضى بقصفها للبنية التحتية لشبكة الطاقة فى أوكرانيا.

وتعد صواريخ "باتريوت"، التى أثبتت قدراتها على نطاق واسع فى السنوات الأخيرة فى العراق والخليج، من الأسلحة النوعية القادرة على الحد بقوة من فاعلية الضربات الروسية على أوكرانيا.