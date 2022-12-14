الإفراج عن 64 أوكرانيا وأمريكى فى تبادل أسرى مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت واشنطن، قد أعلنت الأسبوع الماضى، إطلاق سراح نجمة كرة السلة بريتنى جراينر فى عملية تبادل أسرى مع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه تم إعادة عشرات الأمريكيين المعتقلين لدى روسيا، مشيرا إلى أن المفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين لدى موسكو صعبة. واعتقلت السلطات الروسية، جراينر فى وقت سابق، وحُكم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات، ودفع غرامة قدرها مليون روبل روسى، بتهمة حيازة مخدرات.

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