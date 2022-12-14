أوكرانيا: القوات الروسية تهاجم خيرسون 42 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية بمنطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ياروسلاف يانوشيفيتش، اليوم الأربعاء أن القوات الروسية فتحت النار بالمنطقة 42 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل واصابة شخصين على الأقل.





وذكر يانوشيفيتش فى منشور له عبر موقع "تليجرام" نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن الروس قصفوا أراضى منطقة خيرسون 42 مرة. وتعرضت المستوطنات السلمية والأحياء السكنية فى المنطقة لنيران المدفعية الثقيلة من طراز MLRS وقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخر. وأضاف المسؤول الأوكرانى: أن القوات الروسية تواصل مهاجمة الأحياء السكنية فى خيرسون واستهداف مرافق البنية التحتية والمبانى الخاصة والشقق. وفى الهجمات الأخيرة، استهدف الروس نادى لليخوت ومدرسة ومنشأة رياضية ومنازل خاصة.

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