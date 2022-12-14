العالم اليوم - السعودية تصدر أول شحنة أمونيا نظيفة بالعالم لكوريا الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:22 مساءً - تسلمت شركة "لوت فاين كيميكال"، الأربعاء، أول شحنة تجارية في العالم من الأمونيا النظيفة (الزرقاء)، الحاصلة على اعتماد مستقل، والتي كانت قد أرسلتها شركتا سابك للمغذيات الزراعية وأرامكو السعودية، حيث بلغ حجم الشحنة 25 ألف طن متري.

وقد أبحرت السفينة المُحمّلة بالشحنة من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في السعودية، في نوفمبر الماضي، ورَسَت اليوم في ميناء أولسان في كوريا الجنوبية.

وذكر بيان اليوم، أن "هذه الشحنة، التي تعتبر الأولى من نوعها، تعد علامة فارقة جديدة في مسيرة تطوير حلول الحياد الكربوني، حيث تعد الأمونيا النظيفة (الزرقاء) بديلا منخفض الكربون للأمونيا الرمادية التقليدية".

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ذكر في وقت سابق أن المملكة تهدف من خلال التعاون بين "سابك" و"أرامكو السعودية" في هذا المجال إلى أن تصبح أكبر مُصدّر في العالم لمنتجات الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن لدى المملكة احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، ومصادر طاقة متجددة وفيرة تعزز قدرتها على إنتاج الهيدروجين النظيف بتكلفة تنافسية، تُيسّر تحويله بعد ذلك إلى أمونيا.

يذكر أن سابك للمغذيات الزراعية، شركة مدرجة في البورصة السعودية، وتمتلك "سابك 50.1 بالمئة من أسهمها، فيما يمتلك القطاع الخاص والعام نسبة 49.9 بالمئة من الأسهم المتبقية المتداولة في السوق.