أكثر من 120 قتيلاً في فيضانات الكونغو
لقي أكثر من 120 شخصاً مصرعهم، جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء عن السلطات في الكونغو، القول: إن الضحايا سقطوا في مناطق وبلديات مختلفة في المدينة ولا سيما في الوديان حيث طُمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة.
ولفتت إلى أنه من بين الضحايا تسعة أشخاص من نفس العائلة، بينهم أطفال، قضوا في انهيار منزلهم في منطقة بينزا ديلفو، ببلدية نغاليما في كينشاسا.
واجتاحت الفيضانات شوارع في منطقة غومبيه الراقية التي تضم وزارات وسفارات، وألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.
ويذكر أن العديد من المساكن في كينشاسا منازل متداعية بنيت على منحدرات معرضة لخطر الفيضانات، فيما شبكات المجاري والصرف الصحي في المدينة لا تعمل بشكل جيد.
وأعلن وزير الداخلية دانيال أسيلو، الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
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