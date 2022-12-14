عاجل- ضربات روسية بطائرات مسيرة تصيب 5 مبان فى كييف

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن القوات تصدت خلال يوم أمس لهجمات القوات الروسية بالقرب من 14 منطقة خاضعة للسيطرة الروسية فى ثلاثة أقاليم.

وذكرت الهيئة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن "قوات الدفاع الأوكرانية تصدت على مدار اليوم الماضى، لهجمات الروس بالقرب من منطقة هريانيكيفكا فى منطقة خاركيف ونوفوسيليفسكى وكذلك مناطق فى لوجانسك وفى منطقة دونيتسك"، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت غارة جوية واحدة و11 ضربة صاروخية بما فى ذلك ثلاث ضربات على البنية التحتية المدنية فى منطقة خاركيف ومنطقة دونيتسك ومنطقة زاباروجيا، بالإضافة إلى ذلك، فتحت القوات الروسية النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة أكثر من 60 مرة.