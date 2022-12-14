روسيا: الغرب استخف باستقرار نظامنا أمام النفوذ الخارجى

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميشوستين - أن "تصرفات الدول الغربية كانت تهدف إلى تدمير الاقتصاد الروسى وزعزعة استقرار المجتمع، لكن المعارضين استخفوا باستقرار نظامنا أمام النفوذ الخارجى وقدرة جميع القوى على دعمه".
وتابع بالقول إن "الإجراءات التى نفذتها الحكومة أثبتت فاعليتها فى إطار خطة العمل ذات الأولوية لضمان تنمية الاقتصاد فى مواجهة الضغوط الخارجية، وسمحت بالحفاظ على استقرار الميزانية ومساعدة القطاعات الرئيسية والأفراد".
وأوضح أن إيرادات الميزانية الروسية كانت أعلى من المتوقع ونمت بنسبة 10 % خلال 9 أشهر من العام الحالى على الرغم من العقوبات، مشيرا إلى أن الإجراءات المنهجية التى اتخذتها الحكومة مكنت من دعم أنشطة الشركات والصناعات بأكملها والحفاظ على الوظائف فى شتى أنحاء البلاد.
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