العالم اليوم - تكريم أميركي للرئيس الموريتاني لجهوده في مجال المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 01:24 مساءً - منحت الأكاديمية الأميركية للإنجاز، جائزة "القيادة المتميزة" للرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، تقديرا لجهوده في مجال بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وذكر موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، الأربعاء، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تسلم الجائزة، خلال حفل أقامته الأكاديمية الأميركية بالعاصمة واشنطن، وحضره أعضاء من الكونغرس، ومستشارون في البيت الأبيض، ورئيس وكالة الاستخبارات الأميركية، ورؤساء وشخصيات من إفريقيا.

ويأتي التكريم على هامش مشاركة ولد الغزواني في القمة الأميركية الإفريقية التي انطلقت الثلاثاء في واشنطن، بحضور 49 رئيس دولة وحكومة إفريقية، بدعوة من الرئيس الأميركي،جو بايدن.

ويعد ولد الغزواني أول رئيس موريتاني ينال هذا التكريم من طرف الأكاديمية المختصة في تكريم الشخصيات المتميزة عبر العالم، في مجالات السياسات العمومية والعلوم والتكنولوجيا والرياضة.

وشمل التكريم أيضا الرئيس السنغالي، ماكي سال، والرواندي، بول كاغامي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد.

كما كرّمت الأكاديمية في حفل العشاء عدة شخصيات من ضمنها حائزون على جائزة نوبل في الطب والفيزياء والاقتصاد.

والأكاديمية الأميركية للإنجاز مؤسسة غير ربحية، يوجد مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن، تأسست عام 1961.

وتسعى إلى تسليط الضوء على شخصيات تميزت في مجالات عملها، والارتقاء بتطلعات الأجيال الشابة، وربطها بالأشخاص المتميزين، وفق الموقع الإلكتروني للأكاديمية.