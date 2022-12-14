روسيا: قاذفتان تنفذان دورية عبر بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الأسبوع الماضى، نشر أنظمة دفاع صاروخية ساحلية متنقلة، على جزيرة ضمن أرخبيل الكوريل ذى الموقع الاستراتيجى، والممتد بين اليابان وشبه جزيرة كامشاتكا الروسية.

وتقول اليابان إن جزر الكوريل، التى تسيطر عليها روسيا، تابعة لها، وتطلق عليها اسم الأراضى الشمالية.