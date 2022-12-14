فرنسا: إحباط 39 هجوما إرهابيا منذ خمس سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الفرنسى فى حوار خاص لقناة "فرانس إنفو تى فى" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن فرنسا لا تزال تحت تهديد الجماعات الإرهابية.

وكان الوزير "دارمانان" قد أعلن أمس الثلاثاء، حشد 10 آلاف فرد من رجال الشرطة والدرك فى فرنسا للتأمين قبل مباراة فرنسا والمغرب المرتقبة فى وقت لاحق اليوم الاربعاء، فضلا عن حشد 5 آلاف من رجال الشرطة والدرك فى العاصمة الفرنسية باريس والغالبية منهم بالقرب من جادة "الشانزليزيه" وذلك خشية من وقوع أعمال شغب فى باريس ومحيطها عقب المباراة.

يذكر أن "جان دوتسير" رئيسة بلدية الدائرة الثامنة فى العاصمة الفرنسية باريس، قد طالبت مؤخرا بإغلاق جادة الشانزليزيه، وهو الأمر الذى رفضه بدوره وزير الداخلية الفرنسى مؤكدا أن الشارع سيكون مفتوحا اليوم الأربعاء، مشيرا إلى إغلاق العديد من محطات المترو.