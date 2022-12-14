العالم اليوم - قاذفتان استراتيجيتان روسيتان فوق مياه محايدة لبحر اليابان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات فيديو لقاذفتين استراتيجيتين من طراز " توبوليف 95 أم أس" Tu-95ms بعيدتا المدى أثناء تنفذهما عملية استطلاع مخططة في المجال الجوي.

وقالت الوزارة إن القاذفتين الاستراتيجيتين حلقتا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان. وقالت "نفذت قاذفتان روسيتان من طراز توبوليف 95 أم أس مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان استمرت 7 ساعات"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي الإخباري. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفتين تابعتان لقوات الفضاء الروسية، مشيرة إلى أن القاذفات الاستراتيجية الروسية تنفذ مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

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