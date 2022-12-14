العالم اليوم - بعد غياب 10 سنوات.. عمل جديد للمخرج الياباني ميازاكي

انتم الان تتابعون خبر بعد غياب 10 سنوات.. عمل جديد للمخرج الياباني ميازاكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - من المقرر أن تعرض دور السينما اليابانية، الصيف المقبل، فيلم الرسوم المتحركة الجديد للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي في دور السينما اليابانية، بحسب ما أعلنت الشركة الموزعة للعمل الجديد.

ويشكّل الفيلم عودة للمؤسس المشارك لاستوديو "غيبلي" عن تقاعده بعد 10 سنوات على آخر فيلم روائي له.

وكان مخرج فيلمي "ماي نايبور توتورو" و"برنسيس مونونوكيه"، البالغ حالياً 81 عاماً، والذي يُعتبر أحد أهم مخرجي أفلام الرسوم المتحركة اليابانية، أعلن بعد عرض فيلمه "ذي ويند رايزس" عام 2013 اعتزاله إخراج أفلام الرسوم المتحركة، لكنه عاد عن قراره بعد 3 سنوات.

وسيكون 14 يوليو 2023 موعداً لبدء دور السينما اليابانية عرض الفيلم الجديد الذي كان يعمل عليه منذ ذلك الحين، وفق ما أعلنت الثلاثاء شركة الإنتاج اليابانية "توهو" التي نشرت على "تويتر" ملصقاً للفيلم يمثّل طائراً أبيض.

واستُمِدَّ العنوان الياباني للفيلم الذي سبق الإعلان عنه من رواية للكاتب والصحفي الياباني جينزابورو يوشينو نُشرت عام 1937، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وسبق أن اقتبسَ كتاب شرائط كانغا يابانية مصوّرة نُشر عام 2017 من هذه الرواية التي تًعتبر من كلاسيكيات الأدب الياباني، والتي عُرف كاتبها كما ميازاكي نفسه بكونه من دعاة السلام.

وحقق ميازاكي نجاحاً عالمياً واسعاً بفضل عدد من أفلامه على غرار "سبيرتد آواي"، الذي عُرض عام 2001 وحصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، وبقي في صدارة شباك التذاكر الياباني نحو عقدين، قبل أن ينتزع المرتبة الأولى منه فيلم رسوم متحركة ياباني آخر هو "ديمن سلاير" عام 2020.

وافتتح استوديو "غيبلي" الذي أسسه ميازاكي مع المخرج الراحل إيساو تاكاهاتا متنزها شاسعاً في اليابان في مطلع نوفمبر مخصصاً لعالم أفلامه.