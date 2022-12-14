برنامج مسابقات سويدي يحذف خريطة إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - أثار برنامج مسابقات تلفزيوني شهير في السويد غضب الجالية اليهودية والسفارة الإسرائيلية في البلاد، من خلال استخدامه خريطة، لا توجد فيها إسرائيل، وإنما فلسطين.

وفي الحلقة التي عرضت يوم الاثنين، سُئل المشاركون من أين يأتي أربعة مشاهير، بما في ذلك ليلى باج، والدها من فلسطين. وفي سياق ذلك عرضت خريطة لفلسطين، دون أن يتم الإشارة إلى إسرائيل، مما تسبب في غضب جمعية الشباب اليهود.

واعتبرت الجمعية أن "الخريطة خاطئة من منظور معاصر وتاريخي.. فهي ترمز إلى ما قبل عام 1948، وتحمل فلسطين الانتدابية وشرق الأردن. والعلم خاطئ أيضا. لقد شاركوا صورة تستخدم لأغراض دعائية يجري فيها محو إسرائيل".

وأضافت: "من الواضح أن هذه خريطة حديثة حيث تم محو إسرائيل وإزالة المدن. وفقا لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، فإن هذا الفعل يندرج ضمن معاداة السامية وإنكار حق اليهود في تقرير المصير وإيقاف إسرائيل عن الوجود".

من جهتها سألت السفارة الإسرائيلية عبر "تويتر": "ما الذي يجب أن يفعله كل من قناة 5 وفريدريك ويكنسون عندما استخدموا خريطة من Pinterest أدت إلى محو دولة إسرائيل؟"، مع خيارات الإجابة "تأمين رسوماتهم وخرائطهم"، "قضاء المزيد من الوقت في البحث"، "طلب الاعتذار" و "كل ما سبق".

وردا على ذلك، اعتذر مقدم البرنامج فريدريك ويكينغسون، وكتب: "كان هذا خطأ، وسنقوم بإصلاحه في أقرب وقت ممكن. آسف".