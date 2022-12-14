جدة - نرمين السيد - وفيما يخص القضية التايوانية، قال شولتس، إن هناك مخاوف بشأن الوضع والتطورات الأمنية فى مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبى.
وأضاف شولتس، أن "الصين شريك اقتصادى مهم ويجب أن نناقش معها المخاطر الدولية المشتركة"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
كما أكد شولتس، بحسب القناة الإخبارية، بأن 15 شريكا انضموا لدرع الدفاع الجوى الأوروبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شولتس: سنكثف العقوبات ضد روسيا.. ولدينا مخاوف بشأن الوضع فى مضيق تايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.