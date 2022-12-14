شولتس: سنكثف العقوبات ضد روسيا.. ولدينا مخاوف بشأن الوضع فى مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص القضية التايوانية، قال شولتس، إن هناك مخاوف بشأن الوضع والتطورات الأمنية فى مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبى.

وأضاف شولتس، أن "الصين شريك اقتصادى مهم ويجب أن نناقش معها المخاطر الدولية المشتركة"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكد شولتس، بحسب القناة الإخبارية، بأن 15 شريكا انضموا لدرع الدفاع الجوى الأوروبى.