العراق: مقتل شخصين فى هجوم مسلح بـ البصرة

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه سيارة مدنية بالقرب من سكة القطار ضمن مفرق الظويهرات فى قضاء الزبير بمحافظة البصرة مما أسفر عن مقتل شخصين". وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن أمس الإثنين، مقتل شخص وإصابة آخر جراء هجوم مسلح فى محافظة دهوك.

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