كوريا الجنوبية: نسعى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رسالة خطية سلمها كبير المساعدين الرئاسيين بكوريا الجنوبية "كيم ديه كى" إلى الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأفاد المكتب الرئاسى الكورى -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء- بأن الرئيس الكورى أعرب فى رسالته عن رغبته فى تطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات.
بدوره، قال الرئيس الإماراتى، إن العلاقات بين بلاده وكوريا الجنوبية مميزة، ووعد بأن بلاده ستقف إلى جانب سول فى جميع الأوقات دون تغيير أو تردد، معربا عن رغبته فى مزيد من التعاون بين البلدين.
وأوضحت الوكالة الكورية أن كبير المساعدين الرئاسيين بكوريا الجنوبية التقى برئيس جهاز الشؤون التنفيذية فى أبوظبى خلدون خليفة المبارك، وناقش معه سبل تعزيز التعاون الاستراتيجى فى مجالات الطاقة النووية والطاقة والاستثمار والدفاع.
وخلال لقائه مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى سلطان أحمد الجابر، تبادل الجانبان الآراء حول التعاون فى قطاعى الطاقة والتغير المناخى.
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