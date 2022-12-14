الجيش الأوكرانى يصد هجمات روسية بالقرب من 14 منطقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات تصدت خلال يوم أمس لهجمات القوات الروسية بالقرب من 14 منطقة خاضعة للسيطرة الروسية فى ثلاثة أقاليم.





وذكرت الهيئة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه "قوات الدفاع الأوكرانية تصدت على مدار اليوم الماضى، لهجمات الروس بالقرب من منطقة هريانيكيفكا فى منطقة خاركيف ونوفوسيليفسكى وكذلك مناطق فى لوجانسك وفى منطقة دونيتسك"، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت غارة جوية واحدة و11 ضربة صاروخية بما فى ذلك ثلاث ضربات على البنية التحتية المدنية فى منطقة خاركيف ومنطقة دونيتسك ومنطقة زاباروجيا، بالإضافة إلى ذلك، فتحت القوات الروسية النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة أكثر من 60 مرة.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومى فى شمال شرق أوكرانيا، دميترو زيفيتسكى، إن القوات الروسية أطلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 قذيفة على ثلاث مناطق حدودية فى الإقليم.

وأفاد زيفيتسكى بأن القوات الروسية ألقت مادتين متفجرتين على قرية خوتين باستخدام طائرة بدون طيار، إضافة إلى ضرب منطقة بيلوبيليا بقذائف الهاون، مضيفا أن الروس أطلقوا، 18 قذيفة مدفعية ذاتية الدفع على بلدة إسمان، فيما تسببت المقذوفات الروسية فى إلحاق أضرار بمحطة إطفاء ومركبة كانت متوقفة هناك، كما تضررت قاعة للحفلات بالقرية.