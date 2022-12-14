الولايات المتحدة تشيد برئاسة السنغال للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والرئيس السنغالى ماكى سال، خلال قمة القادة الأمريكيين الأفارقة فى واشنطن العاصمة لإعادة التأكيد على الروابط القوية الثنائية.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكى عن دعم الولايات المتحدة لجهود الاتحاد الإفريقى لمعالجة القضايا الإقليمية وتحديات الأمن الغذائى.
وناقش الجانبان- بحسب البيان- سبل تعميق التعاون بشأن تغير المناخ واتفقا على الحاجة إلى استمرار القيادة السنغالية لتعزيز الأمن والازدهار والحكم الديمقراطى فى المنطقة.
يشار إلى أن القمة الأمريكية-الإفريقية، كانت قد انطلقت أمس فى واشنطن العاصمة، حيث يستضيف الرئيس الأمريكى جو بايدن مجموعة من زعماء إفريقيا ليناقش معهم عدة قضايا أبرزها انتخابات 2023 والديمقراطية فى القارة.
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