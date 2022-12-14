فيضانات الكونغو تقتل 120 شخصا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"سكاى نيوز"، غمرت مياه موحلة أحياء بأكملها، ودمرت منازل وطرقا بما فى ذلك الطريق السريع إن1 الذى يربط كينشاسا بميناء ماتادى البحرى الرئيسى. وقال مكتب رئيس الوزراء الكونغولى فى بيان، إن الطريق قد يغلق لثلاثة أو أربعة أيام. من جهته قال وزير الصحة جان جاك مبونجانى مباندا، إن الوزارة أحصت 141 قتيلا لكن العدد بحاجة إلى مراجعة مع الإدارات الأخرى.

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