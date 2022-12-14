بولندا: قضايا الطاقة على رأس جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، إن قضايا الطاقة ستكون على رأس جدول الأعمال في اجتماع المجلس الأوروبي المقرر انعقاده في بروكسل يوم الخميس المقبل.

وأضاف مولر- حسبما نقل راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية الثلاثاء - أن بولندا ستواصل الضغط من أجل التوصل إلى آليات لتحقيق استقرار في أسعار الطاقة، مؤكدا على الأهمية القصوى لهذا الأمر.

وتابع مولر "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم قيام الاتحاد الأوروبي بإدخال أية آليات يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة أو سلع الطاقة في بولندا"، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى حماية المستهلكين من تأثير الوضع الجيوسياسي الحالي

وأوضح أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون أيضا خلال اجتماعهم، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية .

وأشار إلى أنه على الرغم من بعض الأخبار السارة، إلا أن الوضع في أوكرانيا في الواقع يتدهور وقد تتسبب الهجمات الصاروخية المنتظمة في حرمان الكثير من الأشخاص من الكهرباء والتدفئة ومياه الشرب وهو ما يوضح مدى اتساع نطاق هذا الصراع.

وأكد مولر أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتزويد أوكرانيا بمساعدات مالية إضافية وبإجراءات أخرى مثل إرسال الأسلحة.

ومن المتوقع أن يحث رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي يوم الخميس المقبل، قادة الاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع دول غرب البلقان.