زيلينسكى يشيد بحزمة المساعدات الأوروبية الجديدة لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس الثلاثاء، بتقديم الاتحاد الأوروبى حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 19 مليار دولار، وذلك إلى جانب مليار دولار إضافى تعهدت به عشرات الدول خلال مؤتمر للمانحين فى فرنسا فى وقت سابق من اليوم.





ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال زيلينسكى فى كلمة عبر الفيديو "إننا نكتسب كل يوم قوة جديدة لأوكرانيا لتجاوز هذا الشتاء، وأشكر كل من يعمل من أجل هذا ومن يساعد بلدنا". يُشار إلى أن حزمة المساعدات سوف تركز على قطاع الطاقة الأوكرانى، إلى جانب الدعم الإنسانى على أصعدة أخرى.

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