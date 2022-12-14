بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة على صفحتها فى "تويتر" إن حزمة المساعدات تتضمن 125 مدفعًا مضادا للطائرات ووسائل دفاع جوى ضد الطائرات المسيرة.
وكان رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، قد أجرى مكالمة هاتفية الأسبوع الماضى، مع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، وأبلغه أن لندن ستزود كييف بأسلحة وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوى.
كذلك قال رئيس الوزراء البريطانى، إنه من أجل أى مفاوضات لحل النزاع فى أوكرانيا، يجب على روسيا سحب قواتها.
وتتزامن هذه التصريحات مع صدور تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوى إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.
ونقلت قناة "سى إن إن" عن مسؤولين أمريكيين أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن فى المرحلة الختامية من العمل على إرسال الأنظمة، وقد يتم الإعلان عن ذلك هذا الأسبوع.
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