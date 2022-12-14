جدة - نرمين السيد - وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالى كليتشكو، بأن الانفجارات ضربت منطقة شيفتشينكيفسكى بوسط العاصمة فى وقت مبكر الأربعاء. كذلك، دعا حاكم منطقة كييف، أوليكسى كوليبا، السكان إلى البقاء فى الملاجئ وسط غارات جوية تتعرض لها المدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- انفجارات قوية تضرب كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.