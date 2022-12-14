الولايات المتحدة تتهم 7 أشخاص بـ التآمر لخرق العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وجهت الولايات المتحدة، الاتهام إلى خمسة مواطنين روس واثنين أمريكيين، بـ "التآمر لخرق العقوبات الأمريكية على روسيا، من خلال تهريب معدات أمريكية الصنع إلى الجيش الروسى، وذلك وفقًا للائحة الاتهام التى تم الكشف عنها مؤخرًا.





وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن لائحة الاتهام المكونة من 16 عنصرا، تشير إلى أن المتهمين مرتبطين بشركتين فى موسكو تعملان مع جهاز الأمن الفيدرالى الروسى لشراء وتهريب المواد الخاضعة للعقوبات، بما فى ذلك أشباه الموصلات وغيرها من المعدات الإلكترونية من الولايات المتحدة إلى الجيش الروسى. وحسب اللائحة أيضًا، فإن الأفراد السبعة قاموا بشراء وشحن ملايين الدولارات من التقنيات العسكرية ذات الاستخدام المزدوج من المصنعين والبائعين الأمريكيين الموجودين فى المقاطعة الشرقية لنيويورك وأماكن أخرى وتصديرها للمستخدمين الروس.

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