العالم اليوم - بعد إبقاء أوبك على توقعات الطلب..إلى أين يتجه النفط في 2023؟

انتم الان تتابعون خبر بعد إبقاء أوبك على توقعات الطلب..إلى أين يتجه النفط في 2023؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - رجح خبراء طاقة في تصريحات لموقع "اقتصاد دوت الخليج" ارتفاع أسعار النفط لتقترب من 90 دولاراً للبرميل قبل نهاية العام ولتحوم حول الـ100 دولار للبرميل في الربع الأول من العام المقبل 2023.

وأرجع الخبراء هذه التوقعات إلى إعادة فتح الاقتصاد الصيني و"فشل" قرار مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي بفرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً بتحقيق أهدافه علاوة عن أنه قد يؤدي إلى نقص الإنتاج.

وحقق النفط مكاسب كبيرة خلال تعاملات أمس، قبل أن يتراجع قليلا اليوم، لكنه لا يزال فوق مستوى 80 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت، فيما يبلغ سعر خام غرب تكساس الأميركي حوالي 75 دولارا للبرميل.

بدورها، تمسكت منظمة أوبك بحذرها وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 بعد خفضها عدة مرات، قائلة إنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي "واضح تماما"، إلا أن هناك جانبا صعودياً محتملاً يتمثل في تخفيف سياسة "صفر كوفيد" التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب تقري أوبك الشهري، فإن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3 بالمئة، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022.

وفيما قال بنك أوف أميركا "إن سعر خام برنت القياسي قد يرتفع بشكل سريع ليتجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل خلال الفترة المقبلة مدعوماً بتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة وإعادة فتح الاقتصاد الصيني، ذهب بنك "يو بي إس" بتوقعاته أبعد من ذلك ليرجح تتجاوز أسعار النفط الـ 100 دولار للبرميل في العام المقبل، مع خفض روسيا لإنتاجها من الخام وتعافي الطلب من جانب الصين.

الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي المقيم في لندن أكد في حديثه لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أن أسعار النفط الخام آخذة في الارتفاع مع تجاوز خام برنت لمستوى 80 دولارا للبرميل.

وأضاف الدكتور سلامة: "أتوقع أن ترتفع الأسعار لتلامس 90 دولاراً للبرميل قبل نهاية عام 2022 لترتفع أكثر وتحوم حول 100 دولار في الربع الأول من عام 2023، والسبب يعود إلى أن سقف السعر الذي فرضه الغرب على صادرات النفط الروسية سيفشل فشلاً ذريعاً لأنه غير قابل للتطبيق، بل إن هذا السقف سيخلق ارتباكاً في سوق النفط العالمية ويمكن أن يؤدي إلى نقص الإنتاج، خاصة إذا التزمت روسيا بتعهدها بوقف الصادرات إلى الدول التي ستطبق السقف، ويمكن أن يتبع ذلك (أوبك+) التي تعتبر الحد الأقصى للسعر ضد مصالح الأغلبية الساحقة من أعضائها الذين يحتاجون إلى سعر خام برنت بقيمة 100 دولار أو أعلى لتوازن ميزانياتهم".

ويتابع خبير النفط العالمي سلامة: "علاوة على ذلك، ستستمر الأسعار في ارتفاعها من خلال الطلب القوي وتقلص الطاقة الإنتاجية طوال عام 2023، ولهذا السبب أتوقع أن تستأنف الأسعار ارتفاعها في عام 2023".

ويشير الدكتور سلامة إلى أن السقف السعري المفروض على النفط الروسي سيكون مصيره الفشل خاصة أن روسيا لا تحتاج إلى شحن غربي ولا تأمين غربي، فهي لديها العديد من المشترين والعديد من الأسواق أيضاً".