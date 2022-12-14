أمريكا ترسل وفدا إلى غانا خلال فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - جاء إعلان وزير الخارجية خلال قمة "تجمع المبتكرين" على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، والذى يسلط الضوء على الخطوات التى تتخذها الولايات المتحدة والدول الإفريقية لتعزيز الشراكات التى تعزز الأولويات المشتركة، بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء.

وقال بلينكن إن الهدف من الزيارة هو تمكين فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص فى الولايات المتحدة والنظام البيئى لريادة الأعمال والابتكار المناخى المزدهر فى غرب إفريقيا.

وأضاف بلينكن أن الوفد سيتم تنظيمه من قبل مكتب الشراكات العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتسهيل أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الولايات المتحدة وبلدان مختارة.

وسيشمل الوفد ممثلى المشاريع والشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية ومطورى النظام البيئى للشركات الناشئة والمستثمرين فى المناخ والتكنولوجيا المستدامة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.