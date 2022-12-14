رئيس الجزائر يدعو إلى تعزيز التعاون فى صناعة الدواء مع مصر وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، دعوة إلى مسؤولى الصناعة الدوائية فى بلاده إلى التوجه نحو السوق الخارجية، وربط جسور التعاون مع البلدان العربية والإفريقية، على غرار مصر، الأردن، تونس، موريتانيا والسنغال.





جاء ذلك على هامش افتتاحه، أمس الثلاثاء، للنسخة الـ30 لمعرض الإنتاج الجزائرى بقصر المعارض بـ الجزائر العاصمة. وأضاف الرئيس الجزائرى أن بلاده تسعى إلى تغطية احتياج السوق المحلية من الأدوية بنسبة تتراوح من 40% إلى 50% والوصول إلى صناعة دوائية تحمى السيادة فى مجال الصحة. وأوضح أن الصناعة الدوائية فى بلاده لم يتخط إنتاجها فى وقت مضى 4% من احتياج السوق المحلية للأدوية، مشيرا إلى أن العمل جار الآن لإعادة إحياء هذه الصناعة. ونوه الرئيس الجزائرى إلى أن بلاده منخرطة فى مسعى القضاء على الأوبئة فى إفريقيا.

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