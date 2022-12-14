العالم اليوم - "أدنوك للحفر" تستحوذ على حفارتين بحريتين بـ200 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 08:18 صباحاً - استحوذت شركة "أدنوك للحفر" على حفارتين بحريتين جديدتين مقابل 734.7 مليون درهم إماراتي (200 مليون دولار)، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

وقالت "أدنوك للحفر" المدرجة في سوق أبوظبي المالي إن "عملية الاستحواذ الجديدة تشكل عامل تمكين محوري لخطة "أدنوك" لرفع السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2027".

وبحسب البيان فإن الحفارتين الجديدتين ذاتيتي الرفع من نوع (GustoMSC CJ46-X100-D). وقالت "أدنوك للحفر" إن الصفقة تدعم برنامجها لتسريع توسعة أسطولها وتُعزز استراتيجية نموها.

وعملت "أدنوك للحفر" منذ أوائل عام 2021 على مضاعفة عدد قطع أسطولها من الحفارات البحرية ذاتية الرفع إلى أن وصل اليوم إلى 32 حفارة، وتخطط الشركة إلى تحقيق المزيد من التوسع خلال عام 2023 وما بعده، وفق ما جاء في البيان.

يُذكر أن اتفاقية الاستحواذ الأخيرة قد سبقتها اتفاقيات خلال عام 2022 للاستحواذ على 9 حفارات بالإضافة إلى اتفاقيات للاستحواذ على 4 حفارات أخرى تمت خلال عام 2021.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن صفقة الاستحواذ الأخيرة "ترسخ مكانة الشركة ضمن الشركات المالكة لأسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع يعتبر من بين الأكبر في العالم".

وأضاف: "تهدف (أدنوك للحفر) إلى تشغيل أسطول حفارات يضم ما لا يقل عن 122 منصة حفر تمتلكها الشركة بحلول عام 2024. وستحقق الشركة هذا الهدف وستتجاوزه بكل سهولة بفضل برنامجها لتسريع تطوير وتوسعة أسطولها مما سيمكنها من تحقيق نمو استثنائي في الإيرادات مع هوامش ربحية قوية".

ومنذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر2021 رفعت "أدنوك للحفر" عدد الحفارات المملوكة لديها اعتبارا من تاريخ 30 سبتمبر 2022 من 95 إلى 108 منصة حفر. وستصبح "أدنوك للحفر"، باستحواذها على آخر حفارتين، مشغلة لأسطول حفارات بحرية من بين الأكبر في العالم.