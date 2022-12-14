رئيس الجزائر: نطمح للوصول إلى 100 مليار متر مكعب من تصدير الغاز

جاء ذلك خلال تفقده جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع "سوناطراك" لخدمات النفط والمملوكة للحكومة، بمعرض الإنتاج الجزائرى، الذى أشرف على افتتاحه، اليوم، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.
وأوضح أن الجزائر تنتج حاليا قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز، مشيرا إلى نصفه يتم استهلاكه محليا.
وأكد الرئيس الجزائرى أن بلاده شريك "موثوق" فى مجال الطاقة بالنسبة لأوروبا، منوها بالشراكة بين الجزائر وإيطاليا، التى سوف تصبح مركزا محوريا لتوزيع الغاز الجزائرى نحو باقى الدول الأوروبية، و منها ألمانيا.
فى السياق ذاته، كشف المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار، أن صادرات الغاز الجزائرية نحو إيطاليا سجلت مستوى قياسيا، حيث قاربت 97 مليون متر مكعب/يوم، مضيفا أن الجزائر تصدر حاليا ما يقارب 27 مليار متر مكعب من الغاز فى السنة إلى إيطاليا.
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