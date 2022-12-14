الأمين العام للأمم المتحدة يدين التفجير الإرهابى فى كابول

جدة - نرمين السيد - وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، فى بيان نشره موقع الأمم المتحدة الإلكترونى، مساء أمس الثلاثاء، عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وطالب جوتيريش بمحاسبة الجناة، مشددا على أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية محظورة تمامًا بموجب القانون الإنسانى الدولى.
جدير بالذكر، أن تنظيم داعش الإرهابى أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذى استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون فى العاصمة الأفغانية كابول؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال التنظيم الإرهابى، إن اثنين من عناصره فجرا حقيبتين ناسفتين زرعتا سابقا واستهدفت إحداهما حفلا للصينيين، بينما استهدفت الثانية صالة استقبال الزوار فى الطابق الأول، مشيرا إلى أن أحد المهاجمين كان فى الطابق الثانى وبدأ بإلقاء القنابل اليدوية على من يحاول الصعود.
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