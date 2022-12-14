تعيين منسقة جديدة لـ الأمم المتحدة فى مالاوى

جدة - نرمين السيد - وقال بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى، مساء أمس الثلاثاء، إن إدا دونتو هى ممارسة فى مجال بناء السلام والتنمية، ولديها أكثر من 30 عامًا من الخبرة فى الخدمة العامة الوطنية والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة مع التركيز على السياقات الهشة والانتقالية والإنسانية فى غانا والفلبين ونيجيريا وملاوى وجامبيا و بنجلاديش.

ولفت بيان الأمم المتحدة إلى أنه قبل تعيين ريبيكا أدا دونتو فى منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة، عملت على مدى السنوات العشر الماضية كمستشارة أولى للسلام والتنمية فى فرق الأمم المتحدة الدولية فى بنجلاديش وجامبيا وملاوى.