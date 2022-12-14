رئيس الحكومة الجزائرية يوجه رسالة إلى المستثمرين

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء الجزائرى، خلال اللقاء، الذى عقده مع عدد من رجال الأعمال الأمريكيين، على هامش مشاركته فى أعمال القمة الأمريكية – الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن الجزائر أصبحت حاليًا، وجهة استثمارية حقيقية.
وشدد على أن الإطار القانونى والتنظيمى الجديد، والذى طبقته الحكومة الجزائرية، يرسخ مبادئ اقتصادية تتمثل فى حرية الاستثمار ويتيح للجميع، دون استثناء، كامل الحرية فى اختيار الاستثمار مع إرساء الشفافية والمساواة فى التعامل مع مختلف الاستثمارات.
وتابع رئيس الحكومة الجزائرية: "الإطار القانونى الجديد ينشئ لجنة جزائرية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار تتبع لرئاسة الجمهورية، وهو ما يعكس عزم الدولة على حماية المستثمر وتوفير كافة ظروف نجاح الاستثمار".
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