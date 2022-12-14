تقرير أممى: مناطق فى الصومال معرضة لـ المجاعة خلال أشهر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أفاد التقرير الذى أصرته الأمم المتحدة حول الأمن الغذائى بشأن الجفاف فى منطقة القرن الإفريقى، بأن ما يزيد على من ثمانية ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد فى الوقت الذى يواجه فيه الصومال "مستوى غير مسبوق من الاحتياجات" بعد خمسة مواسم مطيرة متتالية "فاشلة" وأسعار غذاء "مرتفعة بشكل استثنائى".

وأضاف التقرير أن "السيناريو الأكثر احتمالاً" هو أن تؤثر المجاعة على أكثر من 700 ألف شخص بين شهرى أبريل ويونيو من العام المقبل فى جزأين من منطقة خليج جنوب غرب الصومال وبين النازحين فى بلدة بيدوة والعاصمة مقديشو.

وذكرت الأمم المتحدة فى تقريرها، أن عدة أجزاء أخرى من وسط وجنوب الصومال ستشهد أيضاً خطراً متزايداً للمجاعة إذا فشل موسم الأمطار السادس على التوالى فى أوائل العام المقبل.