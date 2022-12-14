العالم اليوم - نجم "بي تي إس" يلتحق بخطوط المواجهة مع بيونغيانغ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - انضم إلى جيش كوريا الجنوبية مجند جديد، وهو جين أكبر الأعضاء سنا بفرقة البوب الكوري الشهيرة بي.تي.إس، ليبدأ 18 شهرا من الخدمة العسكرية الإلزامية وهو حليق الرأس تماما.

وتحمل عشرات المعجبين البرد الشديد وهطول الثلوج لملاحقته وهو في طريقه إلى مركز التدريب في مقاطعة يونشون بشرق البلاد، حيث ينتشر جنود على الخطوط الأمامية للحماية من كوريا الشمالية.

أعلنت بي.تي.إس خططا في أكتوبر للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، بدءا بجين الذي بلغ 30 عاما في الرابع من الشهر الجاري بعدما أجل خدمته لأقصى مدة مسموح له بها.

وبعد خمسة أسابيع من التدريبات، على بعد 45 كيلومترا منلمنطقة منزوعة السلاح المحصنة تحصينا شديدا وتفصل بين كوريا الشمالية

وكوريا الجنوبية، سيلتحق جين بإحدى الوحدات التي لم تُحدد بعد.